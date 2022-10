வாரிசு விஜய்க்குப் போட்டியாக போஸ்டர் வெளியிட்ட தனுஷ்… அப்போ அஜித்தின் துணிவு அப்டேட் வராதா?

சென்னை: தனுஷ் தற்போது வாத்தி, கேப்டன் மில்லர் ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

வாத்தி படத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் விரைவில் அதுகுறித்து அறிவிப்பு வெளியாகும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், தீபாவளி பரிசாக தனுஷ் ரசிகர்களுக்கு வாத்தி படக்குழு சர்ப்ரைஸாக ஒரு ட்ரீட் கொடுத்துள்ளது.

English summary

Dhanush's Vaathi is releasing on December 12. In this case, the Vaathi film team has released a new poster of Dhanush on the occasion of Diwali. Venky Atluri Directe this film is being made in Tamil and Telugu languages