இதுக்கு மேலயும் இந்த ஊர் நம்பாது: இனி நோ ஹீரோ... ஒன்லி காமெடி தான்... ஆடி அடங்கிய வடிவேலு

சென்னை: வடிவேலுவின் நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் திரைப்படம் கடந்த 9ம் தேதி வெளியானது.

சுராஜ் இயக்கத்தில் வடிவேலு ஹீரோவாக நடித்த இந்தப் படத்தை லைகா புரோடக்‌ஷன்ஸ் தயாரித்திருந்தது.

அதிகம் எதிர்பார்ப்புடன் ரிலீஸான இந்தப் படம், ரசிகர்களிடம் வரவேற்பு பெறாமல் தோல்வியை சந்தித்தது.

இதனால் அடுத்தடுத்த தனது படங்கள் குறித்து வடிவேலு முக்கியமான முடிவு எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Vadivelu starrer Naai Sekar Returns was released on December 9. This film did not get the expected response from the fans. After this, he said that he will not act as a hero anymore, but only in comedy roles.