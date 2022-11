லைகாவுக்கு செலவை இழுத்துவிட்ட வடிவேலு… பிரபுதேவா இருந்தும் வேஸ்ட்டான பட்ஜெட்?

சென்னை: நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்தில் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார் வடிவேலு.

சுராஜ் இயக்கும் நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்தை லைகா புரோடக்‌ஷன்ஸ் தயாரித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்தில் வடிவேலுவின் பிடிவாதத்தால் லைகா நிறுவனம் அதிருப்தியில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

வடிவேலுவின் நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்தின் தரமான சம்பவம்.. ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் சர்ப்பிரைஸ்

English summary

Vadivelu is currently playing the hero in Naai Sekar Returns. Prabhu Deva has choreographed a song in this film. But it has been reported that Lyca company is not satisfied with the song created by Vadivelu - Prabhu Deva alliance.