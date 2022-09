விவேக் இருந்தா நான் இப்படி கெஞ்சிருக்க மாட்டேன்னு கதறிய போண்டா மணி.. நான் இருக்கேன்னு சொன்ன வடிவேலு!

சென்னை: காமெடி நடிகர் போண்டா மணி தனது இரு சிறுநீரகங்களும் ஒட்டுமொத்தமாக செயலலிழந்த நிலையில், பரிதாபமான நிலையில், ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

சினிமாவில் வாய்ப்பு கிடைத்தாலும், பல கோடி சம்பளம் வாங்கும் நடிகர்கள் வாழும் வாழ்க்கையை தினக்கூலி சினிமா கலைஞர்கள் வாழ்வதில்லை என்பது தான் நிதர்சணம்.

உடல் நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் போண்டா மணி தனக்கு சினிமா பிரபலங்கள் யாரும் உதவவில்லை என கண்ணீர் மல்க பேசிய நிலையில், நடிகர் வடிவேலு உதவுவதாக உறுதியளித்துள்ளார்.

“உங்கள் கையை காலாக நினைத்து நன்றி சொல்றேன்”: அமைச்சரிடம் நடிகர் போண்டா மணி உருக்கம்

Comedy Legend Vadivelu ready to help comedian Bonda Mani for his kidney failure operation. Bonda Mani suffered from severe kidney failure and gets treatment in Chennai Omandurar Government Hospital, also he seeks help from cinema celebrities for his operation recently.