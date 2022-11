டிசம்பர் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரேஸில் வடிவேலு… நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த படக்குழு

சென்னை: கோலிவுட்டின் டாப் காமெடி ஆக்டரான வடிவேலு நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்தில் ஹீரோவாக நடித்துள்ளார்.

லைகா பிரம்மாண்டமாக தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தை வைகைப்புயல் வடிவேலுவின் ஃபேவரைட் டைரக்டரான சுராஜ் இயக்கியுள்ளார்.

நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், தற்போது படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

திடீரென அவசரம் காட்டும் வடிவேலு… நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் ரிலீஸ் தேதி இது தானா?

English summary

Vadivelu is currently playing the hero in Naai Sekhar Returns. Suraaj directed this film under the banner of Lyca productions. In this case, Naai Sekar Returns film will release on December 9.