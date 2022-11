ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த வைகை புயல்வடிவேலு..நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் ரிலீஸ்!

சென்னை : வைகை புயல் வடிவேலு நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு நடித்துள்ள நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் திரைப்படத்திலிருந்து முதல் சிங்கிள் பாடல் வெளியானது.

இப்படத்தில் ரெடின் கிங்ஸ்லி, ஷிவாங்கி, லொள்ளு சபா மாறன் மற்றும் இடிஷ் பிரசாந்த் போன்றவர்கள் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

நடிகர் வடிவேலு நாயகனாக நடித்து வரும் நகைச்சுவை திரைப்படமான நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்தில் நாய் ஒன்று முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்து வருகிறது.

திடீரென அவசரம் காட்டும் வடிவேலு… நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் ரிலீஸ் தேதி இது தானா?

English summary

Actor Vaigai Puyal Vadivelu, the leading comedian and best character actor of Tamil cinema, has started his second innings with the movie Nai Sekar Returns. Naai Sekar Returns first single release