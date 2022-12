Naai Sekar Returns Review: மீண்டும் என்ட்ரி கொடுத்த வடிவேலு.. எப்படி இருக்கு நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ்?

சென்னை: நடிப்புக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில், சில ஆண்டுகள் சினிமாவை விட்டு ஒதுங்கி இருந்த வைகைப்புயல் வடிவேலு நடிப்பில் இன்று வெளியாகி உள்ளது நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் திரைப்படம்.

இயக்குநர் சுராஜ் இயக்கத்தில் வடிவேலு, பிக் பாஸ் ஷிவானி, இட்டிஸ் பிரசாந்த், ரெட்டின் கிங்ஸ்லி மற்றும் ஆனந்த்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

மீண்டும் சினிமாவில் வடிவேலு என்ட்ரி கொடுத்துள்ள நிலையில், நாய் சேகர் படம் எப்படி இருக்கு என நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டுள்ள விமர்சனங்களை இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Vaigai Puyal Vadivelu's Naai Sekar Returns Twitter Review is here. Vadivelu hold the movie very well with his body language and acting. Naai Sekar Returns definitely a treat for kids.