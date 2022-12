திரும்ப வரக் கூடாதுன்னு நிறைய பேர் இடைஞ்சல் கொடுத்தாங்க: கொதித்தெழுந்த வடிவேலு

சென்னை: வடிவேலு நடித்துள்ள நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் திரைப்படம் வரும் 9ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

சந்தோஷ் நாராயாணன் இசையில் இந்தப் படத்தின் மூன்றாவது பாடலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இயக்குநர் சுராஜ், வடிவேலு இருவரும் நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்திற்கு வந்த தடைகள் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளனர்.

வடிவேலு கம்பேக்.. நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் டிரைலர் ரிலீஸ்.. பிக் பாஸ் ஷிவானியும் இருக்காங்க!

English summary

Vadivelu starrer Naai Sekhar Returns will hit theaters on the 9th. The team has also released the third song from this film. In this case, director Suraj has opened up about the obstacles that came to Naai Sekhar Returns.