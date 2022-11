திடீரென அவசரம் காட்டும் வடிவேலு… நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் ரிலீஸ் தேதி இது தானா?

சென்னை: வைகைப்புயல் வடிவேலு நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்தில் ஹீரோவாக நடித்துள்ளார்.

லைகா பிரம்மாண்டமாக தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தை வடிவேலுவின் ஃபேவரைட் சுராஜ் இயக்கியுள்ளார்.

நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் இறுதிக்கட்ட பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்து அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

வடிவேலுவின் நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்தின் தரமான சம்பவம்.. ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் சர்ப்பிரைஸ்

English summary

Vadivelu is currently playing the hero in Naai Sekhar Returns. It is said that the shooting of this film is over and it will release on December 9. Suraaj directed this film with Lyca productions.