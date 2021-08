நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக ரீ என்ட்ரி கொடுக்கும் வைகைப்புயல்...எந்த சேனலில் தெரியுமா ?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென அழுத்தமான இடத்தை பிடித்து வைத்துள்ளார் வைகைப்புயல் வடிவேலு. இவரது நகைச்சுவையை ரசிக்காதவர்களே இருக்க முடியாது எனலாம். மீம்களில் கூட வடிவேலு மற்றும் அவரது வசனங்கள் இல்லாமல் வரும் மீம்கள் மிக மிகக் குறைவு தான்.

ராஜ்கிரண் நடித்த என் ராசாவின் மனசிலே படத்தின் மூலம் சினிமா பயணத்தை துவக்கிய வடிவேலு, ஏராளமான படங்களில் தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நகைச்சவை நடிகராக வளர்ந்துள்ளார். சில படங்களில் ஹீரோவாகவும் நடித்துள்ளார். ஆனால் பல்வேறு சர்ச்சைகளால் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக எந்த சினிமாவிலும் நடிக்காத நிலையில் உள்ளார் வடிவேலு.

புனித குரானை கொச்சைப்படுத்தியதா ’நவரசா’வின் இன்மை? #BanNetflix டிரெண்ட் செய்து கடும் கண்டனம்!

இம்சை அரசன் 23 ம் புலிகேசி படத்தின் அடுத்த பாகமாக இம்சை அரசன் 24 ம் புலிகேசி படத்தை தயாரிக்க டைரக்டர் ஷங்கர் முடிவு செய்தார். இந்த படத்தின் போது ஏற்பட்ட பிரச்னையால் வடிவேலு, இம்சை அரசன் 24 ம் புலிகேசி படத்தில் இருந்து பாதியிலேயே விலகினார். இதனால் வடிவேலுவிற்கு ரெட் கார்டு போடும் அளவிற்கு போனார் ஷங்கர்.

English summary

Aha OTT site is about to launch a new channel in Tamil soon. Work is underway for this. This channel is about to launch very soon. Aaha management is trying to introduce Vadivelu as a comedy presenter on this new channel.