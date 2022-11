வடிவேலு அதுக்கெல்லாம் சரிபட்டு வருவாரா…? இனி அந்த ஆண்டவன் தான் காப்பாத்தணும்

சென்னை: தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி காமெடி நடிகரான வடிவேலு, தற்போது மாமன்னன், சந்திரமுகி 2 படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

மேலும், சுராஜ் இயக்கும் நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்தில் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், வடிவேலு இதுவரை நடிக்காத ஒரு கேரக்டரில் நடிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Vadivelu has been acting in comedy roles and is said to be playing a villain for the first time. It has been reported that Vadivelu will play the villain in GV Prakash's film directed by Ram Bala.