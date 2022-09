“மனம் பொறுக்கவில்லை; மலேசியா வந்துவிட்டேன்”: துன் சாமிவேலுவுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்திய வைரமுத்து

மலேசியா: மலேசியா முன்னாள் அமைச்சர் துன் சாமிவேலு காலமானார், அவருக்கு வயது 86.

தமிழகத்துக்கும் மலேசியத் தமிழர்களுக்கும் இடையே உறவுப்பாலமாக இருந்தவர் சாமிவேலு.

துன் சாமிவேலு மறைவுக்கு பாடலாசிரியர் வைரமுத்து மலேசியா சென்று கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

English summary

Former Malaysian Minister and former National President of the Malaysian Indian Congress Party Thun' Samy Vellu passed away. He was 86 years old. Samy Vellu was the most important icon between Tamil Nadu and Malaysian Tamil's relationship. Lyricist Vairamuthu went to Malaysia to pay a tearful tribute to Tun Samy Vellu