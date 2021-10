கமல், பாரதிராஜா, இளையராஜாவுக்கும் பால்கே விருது...கோரிக்கை வைத்த வைரமுத்து

சென்னை : இளையராஜாவும், வைரமுத்துவும் சிறு வயது முதலே நல்ல நண்பர்கள். இருவரும் ஒன்றாக சினிமாவிற்கு வந்தவர்கள். இவர்கள் இருவரின் காம்போ ஆட்சி செய்த காலம், தமிழ் சினிமாவின் பொற்காலம் என்றே வர்ணிக்கப்பட்டது. இவர்களின் காம்போவில் உருவான பாடல்கள் பலவும் மறக்க முடியாததாக இருந்தது.

நெருங்கிய நண்பர்களான இவர்கள், பாரதிராஜாவின் முதல் மரியாதை படத்திற்கு பிறகு இணைந்து பணியாற்றவே இல்லை. மீண்டும் இவர்கள் இருவரும் இணைந்து பணியாற்றும் சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்க வேண்டும் என ரசிகர்கள் பலர் கோரிக்கை வைத்தனர். ஆனால் அது இதுவரை நடக்கவில்லை.

English summary

Lyricst Vairamuthu congratulated his close friend Rajinikanth on receiving the Dada Saqib Phalke Award on Twitter. In that greeting, Dada Saqib Phalke has requested the Central Government to honor Kamal, Bharathiraja and Ilayaraja. variramuthu mentioning ilayaraja's name is making sensation in kollywood.