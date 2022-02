வலிமை ஆட்டம் ஆரம்பமாயிடுச்சு... தக தகன்னு மின்னலாம்...புதிய ப்ரோமோ சாங் ரெடி

சென்னை : அஜித்தின் வலிமை பட ரிலீஸிற்கு இன்னும் ஒரு வாரமே மீதமுள்ளது இந்நிலையில் ரிலீசிற்கான ப்ரோமோவாக புதிய பாடல் ப்ரோமோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் தயாரிப்பாளர் போனி கபூர். விஜய்யின் அரபிக்குத்தை தொடர்ந்து, அஜித்தின் வலிமை ப்ரோமோ பாடல் இணையத்தை கலக்கி வருகிறது.

ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித்தின் 60வது படமாக உருவாகி உள்ளது வலிமை. போனி தயாரிப்பில் அதிரடி ஆக்ஷன் காட்சிகள் நிறைந்த, த்ரில்லர் படமாக வலிமை படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அஜித், ஹுமா குரேஷி, கார்த்திகேயா, யோகிபாபு, புகழ், சுமித்ரா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தில் அஜித் போலீஸ் அதிகாரி ரோலில் நடிக்கிறார்.

முதல் படமே அஜித்துடன் தான்...சிவகார்த்திகேயன் பற்றி இந்த விஷயமெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா

English summary

Valimai planned to grand release worldwide on February 24th. Now producer Boney kapoor released new promo song for Valimai release. Because of this fans create #ValimaiPromo hastag and make it as trending in twitter.