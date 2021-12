வலிமை ஃபஸ்ட் ஷோ டைம்... லீக்கான மிரட்டல் அப்டேட்...திருவிழாவாய் கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : டைரக்டர் ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படத்தை போனி கபூர் தயாரித்துள்ளார். கடந்த இரண்டுகளாக இந்திய அளவில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக இருக்கிறது வலிமை. இப்டேட் கேட்டே இந்த படத்தை உலக ஃபேமஸ் ஆக்கி விட்டனர் அஜித் ரசிகர்கள்.

நீண்ட காத்திருப்பிருப்பிற்கு பிறகு ஜுலை மாதம் முதல் முறையாக வலிமை படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டர் மற்றும் மோஷன் போஸ்டரை போனி கபூர் வெளியிட்டார். இதை செம மாஸாக கொண்டாடி தீர்த்தனர் அஜித் ரசிகர்கள். இதனால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அனைவர் மத்தியிலும் அதிகரிக்க துவங்கியது. படத்தை எப்போது ரிலீஸ் செய்வீர்கள் என அனைவரும் கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

திரெளபதி டைரக்டர் அடுத்து இயக்க போவது இவரையா... வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு

English summary

According to some latest sources, ajith starred valimai first day first show will start from 1 am. ajith fans celebrate this mass news. already some theatres confirmed that valimai will released on january 12th.