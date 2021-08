நாங்க வேற மாதிரி....வலிமை சிங்கிள் டிராக் எப்போ தெரியுமா...சுடசுட வந்த அப்டேட்

சென்னை : அஜித் நடிக்கும் வலிமை படம் 2019 ல் பூஜையுடன் துவங்கியது. ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில், பிரபல பாலிவுட் தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் தனது பேவியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்எல்பி பேனரில் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறார். நேர் கொண்ட பார்வை படத்திற்கு பிறகு இரண்டாவது முறையாக இந்த கூட்டணி இணைந்துள்ள படம் இது.

அஜித்தின் 60 வது படமாக உருவாகி உள்ள வலிமை படத்தில் ஹுமா குரேஷி நாயகியாக நடிக்கிறார். மிரட்டல் வில்லனாக கார்த்திகேயா நடிக்கிறார். இவர்களுடன் யோகிபாபுவும் நடித்துள்ளார். யுவன்சங்கர் ராஜா இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். படத்தின் இசை வேலைகளை கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதமே முடித்து விட்டதாக யுவன் சங்கர் ராஜா கூறி இருந்தார்.

படம் துவங்கப்பட்டு 2 ஆண்டுகள் ஆக போகிறது. ஆனால் அடுத்தடுத்த பல தடைகளால் இன்னமும் இந்த படத்தின் வேலைகள் முடிக்கப்படவில்லை. இந்த வருடமாவது படம் ரிலீசாகுமா என அஜித் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி பலரும் எதிர்பார்த்து, காத்திருக்கின்றனர். படம் துவங்கியது முதலே அஜித் ரசிகர்கள் அப்டேட் கேட்டு வந்தனர்.

அரசியல் தலைவர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள், பிரபலங்கள் என அனைவரிடமும் வலிமை அப்டேட் கேட்டது போதாதென கோயில் பூசாரியிடமும் அப்டேட் கேட்கும் அளவிற்கு வந்து விட்டனர். இப்படி கேட்க வேண்டாம் என அஜித் அறிக்கை வெளியிட்டும் ரசிகர்கள் கேட்பதாக இல்லை.

Valimai team decided to complete and release the movie in 2021. Musician Yuvan Shankar Raja will release Valimai first single track and title of the song on August 2 nd.