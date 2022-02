வலிமைக்கு இரண்டு இசையமைப்பாளர்...அப்போ பேக்கிரவுண்ட் இசை யுவன் இல்லையா ?

சென்னை : வலிமை படத்தில் யுவன்சங்கர் ராஜா மட்டுமில்லையாம் இன்னொரு முன்னணி இசையமைப்பாளரும் பணியாற்றி உள்ளாராம். இவர் தான் படத்திற்கு பேக்கிரவுண்ட் இசையை அமைத்ததாம்.

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் தான் தற்போது டாக் ஆஃப் தி மீடியாவாக உள்ளது. இந்திய திரையுலகத்தையும் தாண்டி, உலக ரசிகர்களால் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக வலிமை மாறி உள்ளது. படம் ரிலீசாக இன்னும் 2 நாட்களே உள்ள நிலையில் படம் பற்றிய புதிய தகவல்கள் வெளி வந்து கொண்டிருக்கிறது.

வலிமை படம் ஒரு பக்கம் ரிலீசுக்கு முன்பே வசூல் சாதனை படைத்து வருகிறது. டிக்கெட் புக்கிங்கிலேயே பல டாப் படங்களின் சாதனையை முறியடித்து விட்டது. மற்றொரு புறம் தயாரிப்பாளர் போனி கபூரோ ப்ரோமோக்களை தாராளமாக வாரி வழங்கி வருகிறார். தினம் ஒரு மாஸ் ப்ரோமோவை வெளியிட்டு அனைவரையும் படம் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டி வருகிறார்.

English summary

In Valimai movie not only Yuvan Shankar Raja, but Ghibran has also worked. Ghibran composed background music for valimai. He has already worked in H.Vinoth's Theeran Adhigaram Ondru. This is his second project with H.Vinod.