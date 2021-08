செம ஹாட் அப்டேட்...வலிமை இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு எப்போ தெரியுமா

சென்னை : அஜித் நடிக்கும் வலிமை படத்தின் வேலைகளை விறுவிறுப்பாக நடத்தி முடிக்க படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. வெளிநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட வேண்டிய சீன்கள் பாக்கி இருப்பதாலேயே படத்தை முடிக்க முடியாமல் படக்குழு திணறி வருகிறது.

நீங்க ஹீரோவா நடிப்பீங்களா? தீவிர ரசிகரின் சூப்பர் கேள்வி… கூலாக பதிலளித்த ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்!

அஜித் நடிக்க வேண்டிய க்ளைமாக்ஸ் ஆக்ஷன் காட்சிகள் மட்டும் தான் வெளிநாட்டில் எடுக்கப்பட உள்ளதாம். முதலில் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பை ஸ்பெயினில் நடத்த உள்ளதாக கூறி வந்தனர். ஆனால் கொரோனா காரணமாக ஸ்பெயின் செல்வதற்கு அனுமதி கிடைப்பதில் தொடர்ந்து தாமதம் ஏற்பட்டதாம்.

English summary

recently valimai team flew to russia for final few days shooting. final schedule of shooting to be begins on august 20 th. after that valimai team will concentrate post production works.