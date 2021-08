"தெறிக்க விடலாமா".. வருது வலிமை ஃபஸ்ட் சிங்கிள்...மிரண்டு போன ட்விட்டர் டிரெண்டிங்

சென்னை : அஜித் நடிக்கும் வலிமை படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் பாடல் இன்று இரவு 10 மணிக்கு வெளியாக உள்ளது. இந்த தகவல் வெளியானது முதலே ட்விட்டர் டிரெண்டிங் மிரண்டு போகும் அளவிற்கு வலிமை தொடர்பான ஹேஷ்டேகுகள் உருவாக்கப்பட்டு, டிரெண்டிங் ஆக்கப்பட்டு வருகின்றன. படம் பூஜை போட்டது முதலே ட்விட்டர் டிரெண்டிங்கில் அதிகம் இடம் பெற்ற பெயர் வலிமை, அஜித் என்பது தான்.

அப்டேட் வெளியிடாமல் இருந்த சமயத்திலேயே அவ்வப்போது அஜித் ரசிகர்கள், வலிமை பற்றி ஏதாவது ஒரு ஹேஷ்டேக்கை உருவாக்கி, டிரெண்டிங் ஆக்கி வந்தனர். தற்போது அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள், ஃபஸ்ட்லுக், மோஷன் போஸ்டர், ஃபஸ்ட் சிங்கிள் பாடல் என வரிசையாக வந்தால் ரசிகர்களின் கொண்டாட்டத்திற்கு கேட்கவா வேண்டும்.

மாற்றப்பட்ட லொக்கேஷன்...வெளிநாடு பறக்கும் அஜித்... அடுத்தடுத்து வரும் வலிமை அப்டேட்

English summary

The first single of the movie Valaimai starring Ajith will be released tonight at 10 pm. Hashtags related to Valaimai have been created and trending to the extent that Twitter trending has gone astray since this information was released.