வலிமை, ஆர்ஆர்ஆர், விஜய்யின் பீஸ்ட் டிரைலர் வந்தாச்சு...அடுத்து என்ன ?

சென்னை : 2022 ம் ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களான வலிமை, ஆர்ஆர்ஆர், எதற்கும் துணிந்தவன் ஆகிய படங்கள் ரிலீசாகி விட்டன. அடுத்து என்ன வர போகிறது என ரசிகர்கள் ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

2022 ம் ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்கள் வரிசையாக அடுத்தடுத்து ரிலீசாகி வருகின்றன. விஜய்யின் பீஸ்ட் டிரைலர் நேற்று வெளியிடப்பட்டது. இதை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வரும் நிலையில், ஏப்ரல் 13 ம் தேதி பீஸ்ட் ரிலீசாக உள்ளது. கமல் நடிக்கும் விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு விட்டதால், அடுத்து என்ன வர போகிறது என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகிறார்கள்.

English summary

After the Valimai, RRR, and Beast trailers were released, now all eyes are waiting for Ajith's AK 61 shooting. The first schedule of AK 61 shooting begins on April 6th. But we will have to wait for an update on the title for another 15 days.