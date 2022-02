அந்தரத்தில் பைக்கில் டைவ் அடிக்கும் அஜித்...டிரெண்டிங்கில் அடித்து நொறுக்கும் வலிமை

சென்னை : வலிமை ரிலீசை முன்னிட்டு தொடர்ந்து ப்ரோமோ வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகிறார் தயாரிப்பாளர் போனி கபூர். அந்த வரிசையில் இன்று போனி கபூர் வெளியிட்டுள்ள பைக்குடன் ஏர் டைவிங் செய்யும் ப்ரோமோ அனைவரையும் வாய் பிளந்து ரசிக்க வைத்துள்ளது.

பல தடைகளை தாண்டி ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில், போனி கபூர் தயாரிப்பில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு ரிலீசாக உள்ள இந்த படமும் அஜித்தின் வழக்கமாக வியாழக்கிழமை சென்டிமென்ட் படியே ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த படத்திற்கும் வி என்ற எழுத்திலேயே டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Valimai producer Boney Kapoor released another mass air diving promo for Valimai release today. This video becomes top of the twitter with in 15 minutes. Fans suprised to see this promo video. Valimai promo hastag was trending in twitter.