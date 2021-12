இன்று வலிமை செகண்ட் சிங்கிள்...அடுத்த வாரம் டீசர்...உற்சாகத்தில் தல ஃபேன்ஸ்

சென்னை : கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருப்பது அஜித்தின் வலிமை படம். ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில், போனி கபூர் தயாரிப்பில் அஜித் நடித்துள்ள இரண்டாவது படம் இதுவாகும்.

அஜித், ஹுமா குரேஷி, யோகிபாபு, கார்த்திகேயா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். சட்ட விரோத பைக் ரேஸை மையமாகக் கொண்ட இந்த படத்தில் அஜித் போலீஸ் ஆபீசர் ரோலில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Valimai glimpse for second single to be released tonight 7 pm. Following that valimai teaser is set to release next week. Ajith fans celebrates this and create valimai hastag again and made it trending