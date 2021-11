போட்றா வெடிய... கன்ஃபார்ம் ஆன வலிமை ரிலீஸ் தேதி...எப்போ தெரியுமா ?

சென்னை : தல அஜித்தின் வலிமை படம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இந்த படம் பற்றிய அப்டேட்டை தொடர்ந்து அஜித் ரசிகர்கள் கேட்டு வருகிறார்கள்.

படத்தின் ஃபஸ்ட் லுக், மோஷன் போஸ்டர், ஃபஸ்ட் க்ளிம்ப்ஸ், ஃபஸ்ட் சிங்கிள் என அனைத்தையும் ரசிகர்களின் மிகுந்த வரவேற்பால் சாதனையிலும் ஃபஸ்டாக இருந்து வருகிறது. இதன் இரண்டாவது சிங்கிள் விரைவில் வெளியிடப்பட உள்ளதாக பல நாட்களாக கூறப்பட்டு வருகிறது.

காதலியை கரம் பிடித்தார் வலிமை வில்லன் கார்த்திகேயா

English summary

According to latest sources, movie team confirms Ajith's Valimai release date. Team planned to release Valimai on January 12th, 2022. Instead of Ajith's thursday sentiment, this movie will released on wednesday after Rajamouli's RRR release.