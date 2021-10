வலிமையில் அஜித்திற்கு எத்தனை வில்லன்... ரகசியம் காக்கும் டீம்

சென்னை : அஜித் தற்போது வலிமை படத்தின் ஷுட்டிங்கை முடித்து விட்டு, தனது ஃபேவரைட் பிஎம்டபிள்யூ பைக்கில் இந்தியாவை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறார். சமீபத்தில் பைக்கில் சாய்ந்தபடி தார் பாலைவனத்தில் ரிலாக்ஸ் செய்த அஜித்தின் ஃபோட்டோக்கள் வெளியாகி செம வைரலாகின.

அதே சமயம் அஜித் ரசிகர்கள் வலிமை அப்டேட் கேட்டும், தல அஜித் என்ற ஹாஷ்டேக்கை உருவாக்கி, டிரெண்டிங் ஆக்கி வருகிறார்கள். வலிமை படம் பற்றிய அடுத்த அறிவிப்பு எப்போது வரும் என்று காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

தார் பாலைவனத்தில்... பைக்கின் நிழலில் ஓய்வெடுத்த அஜித்… வைரலாகும் போட்டோஸ்!

English summary

Some sources confirmed that valimai ajith has two or more villians. but the news about villians are kept under secrecy. alexander gives voice for one of the valimai villain. he shared this info in his social media page.