மாற்றப்பட்ட லொக்கேஷன்...வெளிநாடு பறக்கும் அஜித்... அடுத்தடுத்து வரும் வலிமை அப்டேட்

சென்னை : ஹச். வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கும் வலிமை படம் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. கொரோனா உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் படத்தை இதுவரை முடிக்க முடியாமல் படக்குழு திணறி வருகிறது. போனி கபூர் இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறார். நேர் கொண்ட பார்வை படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு அஜித், டைரக்டர் வினோத், போனி கபூர் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் இரண்டாவது படம் இதுவாகும்.

இந்த படத்தில் ஹீரோயினாக ஹுமா குரேஷியும், வில்லனாக கார்த்திகேயாவும் நடிக்கிறார்கள். இவர்களுடன் யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறார்கள். இந்த படத்திற்கும் யுவன் சங்கர்ராஜா தான் இசையமைத்துள்ளார். வலிமை படத்திற்கு இசை அமைக்கும் பணிகளை கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதமே முடித்து விட்டதாக கூறிய யுவன், சமீபத்தில் கிளப்ஹவுசில் பேசுகையில் இந்த படத்தில் அம்மா சென்டிமென்ட் பாடல் ஒன்று உள்ளது எனவும் அப்டேட் வெளியிட்டார்.

அஜித்தின் 60 வது படம் என்பதாலும், நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கப்படும் என்பதாலும் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. விடாமல் அப்டேட் கேட்டே வலிமை படத்தை வேல்ட் ஃபேமஸ் ஆக்கி விட்டார்கள் அஜித் ரசிகர்கள். இப்போது இந்த படத்தை அஜித் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி, ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது.

English summary

Valimai team will take off for overseas schedule soon. Instead of Spain, the team will move to Russia for action scequence. In Russia only 5 days shooting was planned by director H.Vinoth.