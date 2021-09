வலிமை டீசர் ரிலீஸ் தேதி... மாஸாக வெளியான அசுத்தல் அப்டேட்

சென்னை : அஜித் நடித்துள்ள ஆக்ஷன், த்ரில்லர் படமான வலிமை அனைவரிடமும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பையும், ஆர்வத்தையும் தூண்டி உள்ளது. அஜித் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி அனைத்து தரப்பினரும் எதிர்பார்க்கும் படமாக உள்ளது வலிமை.

கோடியில் ஒருவன் விஜய் ஆண்டனி மற்றும் ஆத்மிகா ஆப் ஸ்க்ரீன் வேற லெவல் அப்டேட்ஸ் !

ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் போனி கபூர் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். வலிமை படத்தில் அஜித், ஹுமா குரேஷி, கார்த்திகேயா, யோகிபாபு, சுமித்ரா, ராஜ் அய்யப்பா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படம் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

As fans are constantly asking for updates. The Valimai film crew plans to release the teaser in advance to satisfy them. The teaser of the movie is expected to be released next week, according to local sources.