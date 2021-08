குட்டி ஸ்டோரியை முந்த முடியாத வலிமை...அடித்துக் கொள்ளும் தல – தளபதி ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய்யும், அஜித்தும் நல்ல நண்பர்கள் என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று தான். இருந்தாலும் அவர்களின் ரசிகர்கள் மோதிக் கொள்வது மட்டும் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. வழக்கத்தை விட சமீப நாட்களாக தல, தளபதி ரசிகர்கள் ட்விட்டரில் மோதிக் கொள்வது அதிகமாகி வருகிறது.

அதிலும் ஹேஷ்டாக்களை உருவாக்கி, அதை டிரெண்டிங் ஆக்குவதில் இவர்கள் நடத்தும் போர், பெரிய அக்கப்போராக இருந்து வருகிறது. அதிலும் இரண்டு ஸ்டார்களின் ரசிகர்களும் அவர்களின் புதிய படங்களை வைத்து மோதிக் கொள்வது, மற்றவர்களின் படங்களை கிண்டல் செய்வது என வழக்கமாக இருந்து வருகின்றனர்.

English summary

vijay and ajith fans clashed in twitter. because ajith's valimai first single naanga vera maari song missed to break the vijay's master kutty story record. both stars fans are create hastag for their favourite hero.