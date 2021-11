காதலியை கரம்பிடிக்க ரெடி...திருமண தேதியை அறிவித்த வலிமை பட வில்லன்

ஐதராபாத் : வலிமை படத்தில் அஜித்திற்கு வில்லனாக நடித்துள்ளார் கார்த்திகேயா. இவர் தனது நீண்ட நாள் காதலியான லோஹிதா ரெட்டி என்பவரை விரைவில் திருமணம் முடிக்க போவதாக சமீபத்தில் அறிவித்தார்.

ஆகஸ்ட் 23 ம் தேதி மிக எளிய முறையில் தனிப்பட்ட குடும்ப விழாவாக இவர்களின் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது. இவர்களின் திருமணம் ராஜ விக்ரமார்காவில் நடைபெற உள்ளதாக கூறி, திருமண தேதியையும் அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

Valimai movie villain Karthikeya announced his wedding date to media. in this event, karthikeya proposed lohitha in stage and gave promise to her. fans applaused and shared their wishes.