என்னது...வணங்கான் ஷுட்டிங் இப்போ கிடையாதா...ஏன், என்ன காரணம்?

சென்னை : எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தை தொடர்ந்து விக்ரம், ராக்கெட்ரி படங்களில் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்த சூர்யா, தற்போது டைரக்டர் பாலா இயக்கும் சூர்யா 41 படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

டைரக்டர் பாலாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக்குடன் டைட்டில் நேற்று வெளியிடப்பட்டது. சூர்யா - பாலா இணைந்துள்ள படத்திற்கு வணங்கான என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு என இரு மொழிகளிலும் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

வணங்கான் படத்தின் முதல் கட்ட ஷுட்டிங் கன்னியாக்குமரி மற்றும் அதனை சுற்றி உள்ள மீனவ கிராமங்கள், கடலோர பகுதிகளில் படமாக்கப்பட்டது. இது வழக்கமான பாலா படத்தை போல் இல்லாமல் வித்தியாசமானதாக இருக்கும் என்றும் சொல்லப்பட்டது.

