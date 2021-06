நான் சிங்கிள் & அவையளப்பிள்.. வதந்திகளை நம்பாதீங்க.. 4வது திருமணம் குறித்து வனிதா விளக்கம்!

சென்னை: நான்காவது திருமணம் செய்து கொண்டதாக தகவல் வெளியான நிலையில் அதுகுறித்து நடிகை வனிதா விஜயகுமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ஏற்கனவே இரண்டு முறை திருமணம் செய்து மூன்று குழந்தைகளுக்கு தாயானவர் நடிகை வனிதா விஜயகுமார்.

வட இந்திய பைலட்டுடன் 4வது திருமணம் செய்தாரா வனிதா விஜயகுமார்? தீயாய் பரவும் தகவல்!

முதல் கணவரான நடிகர் ஆகாஷுடன் ஒரு மகனையும் மகளையும் பெற்றார் வனிதா. பின்னர் அவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் அவரை பிரிந்து வாழ்ந்தார்.

English summary

Vanitha Vijayakumar's explanation about her 4th marriage. She has tweeted that it is a rumour and She is single and available.