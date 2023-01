திருமாவளவன் இப்படி செய்யலாமா? விக்ரமனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தது தப்பு.. வனிதா விஜயகுமார் ஆதங்கம்!

சென்னை: ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவில் உள்ள போட்டியாளருக்கு ஓட்டுப் போடுங்க என எப்படி சொல்லலாம் என திருமாவளவனுக்கு எதிராக கேள்வி எழுப்பி உள்ளார் வனிதா விஜயகுமார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி அரசியல் கேமாக டோட்டலாக மாறிவிட்டது என்றும் பிஆர் மற்றும் அரசியல் சப்போர்ட் இருப்பவர்கள் தான் இந்த போட்டியில் இனிமேல் வெற்றி பெற முடியும் என்கிற நிலைமைக்கு நிகழ்ச்சி மாறிவிட்டதாக திருமாவளவன் ட்வீட்டுக்கு பிறகு நெட்டிசன்கள் ட்வீட் போட்டு வந்த நிலையில், முன்னாள் பிக் பாஸ் போட்டியாளர் வனிதா விஜயகுமார் நேரடியாகவே ட்வீட் போட்டு இப்படி செய்யலாமா திருமாவளவன் எனக் கேட்டுள்ளார்.

இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இந்த சீசன் ஏன் இப்படி கடைசி நேரத்தில் மாறி விட்டது என்கிற கேள்விகளும் கிளம்பி உள்ளன.

English summary

Vanitha Vijayakumar raises question against Thirumavalavan for supporting Bigg Boss Tamil 6 contestant Vikraman. She tweeted, "What do you say for this … its all a political stunt… how can a respected political leader and sitting MP influence his cadres to vote for a contestant in a reality show…"