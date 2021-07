கேவலமான அக்கறை.. எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாம இந்தளவுக்கு வந்திருக்கேன்.. கடுப்பான வனிதா!

சென்னை: நடிகை வனிதா விஜயகுமார் காட்டமாக பதிவிட்டுள்ள டிவிட் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

நடிகை வனிதா விஜயகுமார் பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு பெயர் போனவர். பிக்பாஸ் சீசன் 3 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பெரும் பிரபலமானார்.

கடந்த ஆண்டு பீட்டர் பால் என்பவரை மூன்றாவது திருமணம் செய்த வனிதா அடுத்த சில மாதங்களிலேயே அவரை பிரிந்தார்.

English summary

Vanitha Vijayakumar's anger tweet goes viral on social media. She has tweeted Too glam to care a damn...busy with work my hardwork and perseverance has brought me this far in life without any bloody support..I am who I am and will always remain..I hold my head high for being a woman of substance..women out there throw the attitude you deserve.