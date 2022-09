ராணி எலிசபெத்கூட ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணியிருக்கேன்.. வனிதா விஜயகுமார் பதிவிட்ட வேறலெவல் போஸ்ட்!

சென்னை: இங்கிலாந்தின் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் காலமான செய்தி ஒட்டுமொத்த உலகையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

96 வயதை கடந்த ராணி எலிசபெத் வயது மூப்புக் காரணமாக இயற்கை எய்தியுள்ளார். அவரது மறைவுக்கு கமல் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், நடிகை வனிதா விஜயகுமார் யாருக்குமே தெரியாத சூப்பரான த்ரோபேக் அனுபவத்தை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

Vanitha Vijayakumar shares her throwback memories with Queen Elizabeth II in her Twitter handle. She tweeted, "Had the lifetime opportunity to have met #QueenElizabethII and actually shared a handshake with her the majesty.. royal and beautiful she was such a friendly queen , so human and will always cherish that moment. Thanking ikamalhaasan for that most memorable day #Marudhanayagam."