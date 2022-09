கெட்ட போலீஸ் சார் இந்த வனிதா.. காக்கிச் சட்டையில் மிரட்டும் பிக் பாஸ் பிரபலம்.. என்ன மேட்டரு?

சென்னை: வழக்கறிஞர் கெட்டப் போட்டு ஒரு படத்தில் நடித்து வந்த வனிதா விஜயகுமார் அடுத்ததாக போலீஸ் கெட்டப்பில் மிரட்ட உள்ளார்.

சந்திரலேகா படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்தவர் வனிதா விஜயகுமார். தமிழ் சினிமாவில் பல படங்களில் நடித்து வந்த அவர் சின்னத்திரை, சினிமா என இப்பவும் பிசியாக நடித்து வருகிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளார் வனிதா விஜயகுமார்.

English summary

Bigg Boss Tamil fame and actress Vanitha Vijayakumar turns bad cop for a new film. She shared her Police getup photos in her instagram page and getting likes and comments from fans.