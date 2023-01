ரஜினி சார் உடன் விஜய் அண்ணாவை கம்பேரே பண்ணக் கூடாது.. வாரிசு நடிகர் ஷாம் அதிரடி கருத்து!

சென்னை: நடிகர் விஜய்யை சூப்பர்ஸ்டார் என வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவில் சரத்குமார் பேசியது பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியது. அதே போல தயாரிப்பாளர் தில் ராஜு ஒன் ஒன் ஒன்.. நம்பர் ஒன் என சொன்னதும் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களை கொந்தளிக்கச் செய்தது. இந்நிலையில், நடிகர் ஷாம் இருவரையும் கம்பேர் செய்வது தவறான செயல் என பேசி உள்ளார்.

இயக்குநர் வம்சி இயக்கத்தில் விஜய், ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள வாரிசு திரைப்படத்தில் விஜய்யின் சகோதரராக நடிகர் ஷாம் நடித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் அவரிடம் பத்திரிகையாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார் தான் என ஒரே போடாக போட்டுள்ளார்.

Pathaan Trailer: பட்டாசாய் வெடிக்கும் பதான் ட்ரெய்லர்.. ஷாருக்கானுக்காக விஜய் செய்த சம்பவம்!

English summary

Varisu actor Shaam says, "Don't Compare Rajinikanth and Vijay" in a recent press meet and he told Rajiikanth sir is the Super Star, everyone knows about his Stardom. Vijay and Ajith are the competitors now and both have huge fan base also.