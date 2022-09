வாரிசு நடிகை ராஷ்மிகாவுக்கு என்ன ஆச்சு? மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற புகைப்படம் வெளியானது

சென்னை: சுல்தான் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா.

அடுத்ததாக நடிகர் விஜய்யின் வாரிசு படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில், சில நாட்களாக உடல் நலக் குறைவு காரணமாக ராஷ்மிகா மந்தனா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன.

இந்நிலையில், மருத்துவர் உடன் அவர் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படம் இணையத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

English summary

Varisu actress Rashmika Mandanna suffers a knee pain and shares a photo with a doctor goes trending in social media. Fans prays for her speedy recovery and shares get well soon posts.