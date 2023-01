ரசிகர்களின் கொண்டாட்டத்தில் வாரிசு, துணிவு... விஜய்யும் அஜித்தும் சேர்ந்து கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்...

சென்னை: இந்தாண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு விஜய்யின் வாரிசு, அஜித்தின் துணிவு திரைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியான இரண்டு திரைப்படங்களுக்கும் கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்துள்ளன.

ஆனாலும் வாரிசு, துணிவு திரைப்படங்களுக்கு முதல் நாளில் நல்ல ஓப்பனிங் கிடைத்துள்ளது.

தொடர்ந்து பொங்கல் விடுமுறை இருப்பதால் இரண்டு படங்களின் வசூலும் தாறுமாறாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வாரிசு பாக்ஸ் ஆபிஸ்: ஆல் ஏரியாலயும் ஐயா தான் கில்லி... மீண்டும் நிரூபித்த விஜய்

English summary

Vijay's Varisu and Ajith's Thunivu have hit theaters yesterday. Both films have received good responses from the fans. In this case, Varisu and Thunivu have collected 50 crore rupees in a single day.