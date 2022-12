வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழா.. லைவ் செய்யப்படுகிறதா? அதுவும் அந்த சேனலிலா? அப்போ அது கன்ஃபார்ம் தான்!

சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் வாரிசு படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வரும் டிசம்பர் 24ம் தேதி நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

"என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும்" என விஜய் பேசுவதை கேட்க ஒட்டுமொத்த திரையுலகமும் தயார் நிலையில் உள்ளது.

இந்நிலையில், வாரிசு படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா லைவாக ஒளிபரப்பாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Actor Vijay ready to give a super speech at Varisu Audio Launch and it will Live Telecast in Sun Tv strong buzz trending in Kollywood. After two years Vijay will talks about Varisu movie and other issues also.