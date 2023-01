அதெல்லாம் கம் போட்டு ஒட்டிக்கலாம் அம்மா.. வாரிசு பட வசனத்தை வைத்தே டிரெண்டாகும் வீடியோ மீம்!

சென்னை: பூவே உனக்காக படம் தான் தனக்கு ரொம்ப பிடித்த விஜய் படம் என பேசிய இயக்குநர் வம்சி அந்த படத்தின் கிளைமேக்ஸ் வசனத்தை விஜய்யை வைத்தே ட்ரோல் செய்வது போல காதல் என்பது பூ போல உதிர்ந்து விட்டால் ஒட்ட வைக்க முடியாது என யோகி பாபுவை பேச வைத்து விட்டு அதெல்லாம் கம் போட்டு ஒட்டிக்கலாம் என விஜய்யை பேச வைத்துள்ளார்.

அந்த வசனத்தை வைத்தே படத்தின் கிளைமேக்ஸையே இப்போ வீடியோ மீம் போட்டு முடித்துள்ளனர்.

விஜய்யின் அம்மாவாக நடித்துள்ள ஜெயசுதா பேசும் அந்த வசனத்துக்கும் இதே பதிலை எடிட் செய்து போட்டு கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Varisu climax issue solved with Vijay gum dialogue video meme trending in social media. Vijay fans also enjoyed the timing meme and says kudos to the creator in social media. Social media flooded with so many troll memes of Varisu and Thunivu after both the trailers released.