தூள் கிளப்பும் சில்லா சில்லா... சீக்கிரமே தொடங்கும் வாரிசு டிக்கெட் புக்கிங்... இதுதான் காரணமா?

லண்டன்: விஜய்யின் வாரிசு, அஜித்தின் துணிவு திரைப்படங்கள் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றன.

விஜய் - அஜித் படங்கள் 8 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளதால் இருதரப்பு ரசிகர்களும் பயங்கரமான உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

துணிவு படத்தில் இருந்து முதல் பாடலான சில்லா சில்லா நேற்று வெளியான நிலையில், வாரிசு படக்குழு அடுத்த அதிரடிக்கு ரெடியாகியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Vijay starrer Varisu is set to release for Pongal. The film team has released a new poster for this. In this case, It is reported that Vijay's Varisu will release on January 12. In this case, Varisu movie ticket booking starts 4 weeks in advance in UK.