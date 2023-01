அடடா இப்படி ஆயிடுச்சே... வாரிசு பட பிரபலம் திடீர் மறைவு... அதிர்ச்சியில் படக்குழு...

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு வரும் 11ம் தேதி வெளியாகிறது.

நேற்று முன்தினம் வெளியான வாரிசு ட்ரெய்லர் ரசிகர்களிடம் படம் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், வாரிசு பட பிரபலம் மாரடைப்பு காரணமாக திடீரென உயிரிழந்தது படக்குழுவினரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இன்னும் ஐந்தே நாட்களில் வாரிசு ரிலீஸாகவுள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் ரசிகர்கள் மத்தியிலும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Vijay starrer Varisu is releasing on the 11th ahead of Pongal. In this case, Varisu production designer Sunil Babu passes away due to a cardiac arrest in Kochi. Sunil Babu a former associate of Sabu Cyril had worked as a production designer in many big films in Tamil, Malayalam, Telugu, and Hindi.