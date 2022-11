வாரிசு செகண்ட் சிங்கிள்… விஜய்யின் மாஸ் ப்ளான்… ஜானி மாஸ்டர் அவுட்… உள்ள வந்தது யார்ன்னு தெரியுமா?

சென்னை: விஜய்யின் 'வாரிசு' திரைப்படம் பொங்கல் ஸ்பெஷலாக திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

வாரிசு படத்தின் முதல் பாடல் 'ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே' கடந்த வாரம் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது.

இந்நிலையில், அனிருத் குரலில் விரைவில் வெளியாகவுள்ள வாரிசு செகண்ட் சிங்கிள் குறித்து புதிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.

நெட்டிசன்களிடம் சிக்கிய ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே… வேற வழியே இல்லை… வாரிசு டீம் எடுத்த அதிரடி முடிவு!

English summary

Varisu second single will be release soon. It is also reported that Anirudh has sung this song. This second single will be the opening song for Vijay. It is said that Prabhu Deva choreographed this song.