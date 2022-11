வெளியானது வாரிசு பாடல்..விஜய்யின் கடைசி 4 பட பாடல்கள் சூப்பர் ஹிட்..

விஜய் நடிப்பில் பொங்கலன்று வெளிவர உள்ள வாரிசு படத்தில் விஜய் பாடிய பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

விஜய் தனது படங்களில் சொந்தக்குரலில் பாடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார். தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் அனைத்து படத்திலும் பாடல் பாடி வருகிறார்.

விஜய் கடைசியாக பாடிய 4 படங்களின் பாடல்கள் அத்தனையும் வெகுவாக ரசிக்கப்பட்டு பார்க்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The song sung by Vijay in Warisu, which is released on Pongal, has been released. Vijay usually sings in his own voice in his films. He has been singing songs in all films for three consecutive years. The songs of Vijay's last 4 films have all been enjoyed and watched.