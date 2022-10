வெளியானது விஜய்யின் கெத்தான வாரிசு போஸ்டர்… அடுத்த வாரத்துல இருந்து சும்மா பட்டாசா இருக்குமாம்…

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு படத்தில் புதிய போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

தீபாவளியை முன்னிட்டு வெளியாகியுள்ள இந்த போஸ்டர் விஜய் ரசிகர்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக டிசைன் செய்யப்பட்டுள்ளது.

விஜய்யின் செம்ம ஸ்டைலான போஸ்டருடன் இன்னும் மாஸான அப்டேட்களையும் படக்குழு கொடுத்துள்ளது.

English summary

Vijay is currently acting in Varisu. Vamshi Paidipally directed this film will release next year for Pongal. It has been reported that Varisu has collected 300 crore rupees through pre-release businesses like OTT rights, satellite rights, audio rights, and others. In this case, the Varisu team has released a new stylish poster of Vijay for Deepavali.