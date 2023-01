துணிவு VS வாரிசு: ட்ரெய்லர் கருத்துக் கணிப்பில் முன்னணியில் இருப்பது யார்? ரசிகர்கள் தீர்ப்பு இதோ

சென்னை: விஜய்யின் வாரிசு, அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படங்கள் பொங்கலுக்கு ரிலீஸாகின்றன.

ஏற்கனவே கடந்த வாரம் துணிவு ட்ரெய்லர் வெளியாகி ரசிகர்களுக்கு ஆக்சன் ட்ரீட் கொடுத்திருந்தது.

இப்போது துணிவு ட்ரெய்லருக்குப் போட்டியாக விஜய்யின் வாரிசு பட ட்ரெய்லரும் வெளியாகி ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

பேமிலி சென்டிமெண்ட் ப்ளஸ் ஆக்சன் என விஜய் செம்ம ஸ்டைலிஷாக மாஸ் காட்டியுள்ளார்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் சூப்பர் ஹிட் திரைப்படம்... கொண்டாட்டத்திற்கு தயாரா மக்களே?

English summary

Vijay's Varisu, Ajith starred Thunivu movies release for Pongal. While the trailer of Ajith's Thunivu has already been released, the trailer of Vijay's Varisu has also been released. Based on that, it has been reported that the expectations of the fans are high for Vijay's Varisu film.