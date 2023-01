வாரிசு VS துணிவு... இறுதிக்கட்ட பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரேஸில் யார் முன்னிலை?: ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு

சென்னை: விஜய்யின் வாரிசு, அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படங்கள் பொங்கலை முன்னிட்டு கடந்த வாரம் 11ம் தேதி ரிலீஸானது.

விஜய் - அஜித் திரைப்படங்கள் எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ஒரே நாளில் களமிறங்கியதால் ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு காணப்பட்டது.

அதேபோல், வாரிசு, துணிவு என இரண்டு திரைப்படங்களுமே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

மேலும், இரண்டு திரைப்படங்களுக்கும் கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்த நிலையில், கடந்த 8 நாட்களில் பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Vijay's Varisu, Ajith starrer Thunivu movies released on the 11th. Both films have been well received by the fans. In this case, it has been reported that Vijay's Varisu is present at the box office.