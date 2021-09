வசந்தபாலனின் அடுத்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் எப்போது... அதிகாரப்பூர்வ தேதியை அறிவித்த படக்குழு!

சென்னை : வெயில், அங்காடித்தெரு, காவியத்தலைவன், அரவான் என தரமான படங்களை தமிழ் சினிமாவிற்கு கொடுத்தவர் இயக்குனர் வசந்தபாலன்.

கைதி படத்தில் வில்லனாக நடித்து மிரட்டிய அர்ஜுன் தாஸ் அதைத் தொடர்ந்து மாஸ்டர் படத்திலும் கம்பீரமான நடிப்பின் மூலம் தெரிக்க விட்டிருந்தார்.

வசந்தபாலன் இயக்கத்தில் அர்ஜுன் தாஸ் ஹீரோவாக நடித்து வரும் படத்தின் படப்பிடிப்பு இப்பொழுது இறுதி கட்டத்தை எட்டியிருக்கும் நிலையில் ஃபர்ஸ்ட் லுக் எப்போது என்பது பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இப்பொழுது வெளியாகியுள்ளது .

English summary

Vasanthabalan is known for his films like Veyil, Angadi Theru and Kaviya Thalaivan among others. New movie First look post tomorrow release.