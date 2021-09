100 பிரபலங்கள் சேர்ந்து வெளியிட்ட 'வாஸ்கோடகாமா' படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் !

சென்னை :வாஸ்கோடகாமா படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக்கை விநாயகர் சதுர்த்தியான இன்று 100 பேர் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.

நடிகர்கள் சிவகார்த்திகேயன், பிக்பாஸ் வின்னர் ஆரி, கணேஷ் வெங்கட்ராமன் , நடிகைகள் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ,அதுல்யா ரவி, சுபிக்ஷா, இயக்குநர்கள் கே. எஸ். ரவிக்குமார், ராம்குமார்,இசையமைப்பாளர் டி இமான், தயாரிப்பாளர் ஜி.தனஞ்செயன், போன்ற பலரும் இந்த விழாவில் பங்கேற்றனர் .

5656 புரொடக்ஷன் சார்பில் உருவாகும் 'வாஸ்கோடகாமா' படத்தை மலேசியாவில் பல பெரிய நிறுவனங்கள் நடத்தும் டத்தோ பி .சுபாஷ்கரன் தயாரிக்கிறார்.

vascodagama is an upcoming comedy thriller starring actor nakkul in the lead and the movie had its first look posetr release today.