முக்கியமான நாளில் ரிலீசாகும் விஷாலின் வீரமே வாகை சூடும்

சென்னை : அறிமுக இயக்குனரான து.ப.சரவணன் இயக்கி உள்ள படம் வீரமே வாகை சூடும். விஷால் ஹீரோவாகவும், டிம்பிள் ஹயாதி ஹீரோயினாகவும் நடித்துள்ள படம். யோகி பாபு, பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் புகழ் அகிலன், மாரிமுத்து உள்ளிட்டோர் முக்கிய கேரக்டர்களில் நடித்துள்ளனர்.

யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ள இந்த படத்திற்கு கவின் ராஜ் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். விஷாலின் விஷால் ஃபிலிம் ஃபேக்டரி நிறுவனம் தான் இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறது.

Vishal's Veeramae vagai soodum has been scheduled to release on january 26th, 2022. vishal has already completed his dubbing portions in the month of october. post production works of this movie is in brisk swing.