வேலு பாய்..பாஷா பாய்..முத்துபாய்..பழைய மொந்தையில் புதிய கள்ளா வெந்து தணிந்தது காடு?

சென்னை: இன்று வெளியாகியுள்ள வெந்து தணிந்தது காடு ஒரே பேட்டர்னை வைத்து சுற்றி வரும் கதையா?

முன்னர் வேலுபாய், பின்னர் பாட்சா பாய் இப்ப முத்துபாய் புதிய வடிவில் வந்துள்ளார். வெந்து தணிந்தது காடு புதுமைகள் பேசுதா?

வெந்து தணிந்தது காடு படம் பழைய மொந்தையில் புதிய கள்ளு கதையாக பழைய ஃபார்முலாவை புதிய திரைக்கதையுடன் மெருகேற்றி உள்ளார் கவுதம் வாசுதேவ மேனன்.

Vendhu Thanindhathu Kaadu Review: மிரட்டலா? உருட்டுலா? சிம்புவின் வெந்து தணிந்தது காடு விமர்சனம்!

English summary

Is the story of Vendhu Thaninthadhu Kadu, which has been released today, going around with the same pattern? Earlier Velubhai, then Batcha Bhai, now Muthu bai has come in a new form. Vendhu thanindhathu Kadu innovations speak? Vendhu thanindhathu Kadu film is a new style story in the old style and Gautham Vasudeva Menon has refined the old formula with a new screenplay.